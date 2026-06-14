ห้างหลายแห่งเริ่มเงียบ คนเดินลด ร้านเช่าหาย ศึกค้าปลีกเข้าสู่จุดเปลี่ยน
News1 รายงานพิเศษ
ธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีกไทยกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งสำคัญ หลังพื้นที่ค้าปลีกใหม่ทยอยเปิดตัวต่อเนื่องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายศูนย์การค้าเริ่มเผชิญปัญหาจำนวนผู้ใช้บริการลดลง ร้านค้าปิดกิจการ หรือมีพื้นที่ว่างให้เช่าเพิ่มขึ้นในหลายทำเล
ข้อมูลจากรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกของหน่วยงานภาคเอกชนด้านที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง สอดคล้องกันว่าพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงยังมีโครงการใหม่รอเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมในอนาคต ส่งผลให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่า ตลาดค้าปลีกไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะที่ผู้เช่ามีทางเลือกมากขึ้น ขณะที่เจ้าของพื้นที่ต้องแข่งขันกันดึงดูดทั้งผู้เช่าและผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ศูนย์การค้าที่ไม่มีจุดเด่นชัดเจน หรือยังยึดติดกับรูปแบบการบริหารแบบเดิม อาจเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในอนาคต
อีกปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยการซื้อสินค้าออนไลน์และบริการส่งถึงบ้านเติบโตต่อเนื่อง ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยลดความถี่ในการเดินทางไปศูนย์การค้าเหมือนในอดีต ส่งผลให้บทบาทของห้างสรรพสินค้าต้องปรับจากสถานที่ซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเป็นพื้นที่ประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร สุขภาพ และกิจกรรมชุมชนมากขึ้น
ผู้ประกอบการหลายรายจึงเริ่มปรับกลยุทธ์ใหม่ ทั้งการเพิ่มพื้นที่ร้านอาหาร พื้นที่กิจกรรม พื้นที่สุขภาพ ฟิตเนส สถาบันการศึกษา และบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเหตุผลให้ผู้คนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกในระยะนี้ไม่ใช่การขาดกำลังซื้อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแข่งขันจากพื้นที่ค้าปลีกจำนวนมากที่เข้าสู่ตลาดในเวลาใกล้เคียงกัน ขณะที่จำนวนผู้บริโภคไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน ทำให้บางพื้นที่เริ่มเผชิญภาวะร้านค้าเช่าหาย หรือมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น
หลายฝ่ายจึงจับตาว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงคัดกรองสำคัญของธุรกิจศูนย์การค้าไทย โดยโครงการที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว สร้างเอกลักษณ์ และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ อาจยังรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ ขณะที่ศูนย์การค้าที่ปรับตัวไม่ทัน อาจเผชิญภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานตลาดค้าปลีกของผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์หลายสำนัก รวมถึงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการบริโภคของหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนตรงกันว่า อุตสาหกรรมค้าปลีกไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ และการปรับตัวจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะอยู่รอดในสมรภูมิการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในอนาคต
News1 รายงาน