คอนโดค้างสต็อกพุ่ง คนซื้อชะลอตัดสินใจ หลังเศรษฐกิจซบ-ความเชื่อมั่นสั่นคลอน
News1 รายงานพิเศษ
ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้าน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ กำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแรง และความกังวลเกี่ยวกับอาคารสูงหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากชะลอการตัดสินใจซื้อ แม้ผู้ประกอบการจะออกโปรโมชั่นและมาตรการกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) และหน่วยงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งสะท้อนตรงกันว่า แม้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในบางช่วงจะฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐ แต่ภาพรวมตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง กำลังซื้อที่อ่อนตัว และการเข้าถึงสินเชื่อที่ยังมีข้อจำกัดสำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก
ผู้ประกอบการหลายรายจึงชะลอการเปิดโครงการใหม่ และหันมาให้ความสำคัญกับการระบายสต็อกที่มีอยู่เดิมมากขึ้น รายงานของ Colliers Thailand ระบุว่า ผู้พัฒนาโครงการจำนวนมากเลือกใช้กลยุทธ์ด้านราคา โปรโมชั่น และเงื่อนไขทางการเงินเพื่อกระตุ้นยอดขาย เนื่องจากตลาดยังอยู่ในภาวะที่ผู้ซื้อใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้นกว่าในอดีต
อีกปัจจัยที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงหลัง คือความเชื่อมั่นต่ออาคารสูง ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แม้อาคารส่วนใหญ่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งกลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้าง ความปลอดภัยระยะยาว และความพร้อมของอาคารสูงในการรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต
รายงานวิเคราะห์ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ชี้ว่า ผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมในบางทำเล โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอุปทานสะสมจำนวนมาก ประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ความต้องการซื้อยังฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้
นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว หลายคนยังเริ่มพิจารณาเรื่องมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตอย่างรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากในหลายพื้นที่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายสะสมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ผู้ที่ต้องการขายต่อบางรายอาจเผชิญแรงกดดันด้านราคา ขณะที่ตลาดเช่าก็มีการแข่งขันสูงไม่แพ้กัน ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
สถาบันวิจัยหลายแห่งยังประเมินตรงกันว่า แม้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐจะช่วยพยุงตลาดได้ในระดับหนึ่ง แต่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายด้าน ทั้งรายได้ประชาชน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ซื้อรายใหม่
ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจึงมองว่า ในภาวะที่ตลาดยังมีตัวเลือกจำนวนมาก ผู้บริโภคควรใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งคุณภาพโครงการ ทำเล การเดินทาง ภาระหนี้ในระยะยาว ตลอดจนแนวโน้มตลาดในอนาคต มากกว่าตัดสินใจจากโปรโมชั่นหรือส่วนลดเพียงอย่างเดียว
เพราะในท้ายที่สุด การซื้อคอนโดมิเนียมไม่ใช่เพียงการเลือกที่อยู่อาศัย แต่เป็นการตัดสินใจก่อภาระทางการเงินระยะยาวที่อาจผูกพันเจ้าของห้องไปอีกหลายสิบปี และในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ ความรอบคอบอาจมีความสำคัญมากกว่าการรีบตัดสินใจ
Ref. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC), ธนาคารอาคารสงเคราะห์, Krungsri Research, Colliers Thailand, CBRE Thailand และ Cushman & Wakefield
News1 รายงาน