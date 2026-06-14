เกมพลิกไม่สำเร็จ? ปมสัญญากู้ “เนวิน” 9 แสน ยังไม่จบ คดี “ณัฏฐ์ชนน”
คดีของ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.พรรคภูมิใจไทย ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคม หลังปรากฏประเด็นเกี่ยวกับ สัญญากู้ยืมเงินจำนวน 900,000 บาท ที่เชื่อมโยงกับ นายเนวิน ชิดชอบ ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการขอความเป็นธรรม ภายหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยมีมติชี้มูลความผิดในคดีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
ต้นตอของคดีมาจากกรณีที่นายณัฏฐ์ชนนถูกกล่าวหาว่า มีบุคคลภายนอกชำระค่ารักษาพยาบาลแทนเป็นเงินกว่า 1.33 ล้านบาท ก่อนที่ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลความผิดเมื่อปี 2567 และเข้าสู่กระบวนการร้องขอความเป็นธรรมตามขั้นตอน
ระหว่างกระบวนการดังกล่าว ได้มีการหยิบยก สัญญากู้ยืมเงินจำนวน 900,000 บาท ซึ่งระบุว่าเป็นการกู้ยืมจากนายเนวิน ชิดชอบ ขึ้นมาอ้างประกอบคำชี้แจง โดยมีการระบุว่าเงินก้อนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่ารักษาพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญในเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่การมีอยู่ของสัญญากู้ยืมดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของน้ำหนักและความเกี่ยวข้องของหลักฐานดังกล่าวต่อการพิจารณาคดี รวมถึงจะมีผลต่อการทบทวนมติเดิมของ ป.ป.ช. หรือไม่
รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบัน ป.ป.ช. ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรม และการสอบพยานเพิ่มเติมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยหลังจากกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าเหตุผลและพยานหลักฐานที่ถูกนำเสนอเพิ่มเติมนั้นมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงมติเดิมหรือไม่
หาก ป.ป.ช. เห็นว่าคำร้องขอความเป็นธรรมไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ก็อาจมีการยืนยันมติชี้มูลความผิดตามเดิม และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป แต่หากเห็นว่ามีประเด็นใหม่ที่ควรรับฟัง ก็อาจมีผลต่อแนวทางการพิจารณาคดีในลำดับถัดไป
ขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวยังคงถูกจับตาในทางการเมือง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทย และถูกนำมาเชื่อมโยงกับคำอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเงินในคดีที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีนี้จึงยังไม่ถือว่าสิ้นสุด และยังต้องติดตามการพิจารณาของ ป.ป.ช. ว่าสุดท้ายแล้วจะมีมติยืนยันแนวทางเดิม หรือรับฟังคำร้องขอความเป็นธรรมที่ถูกยื่นเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่
Ref. ข้อมูลจากเอกสารคำร้องขอความเป็นธรรม, ข้อมูลคดี ป.ป.ช. ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และการเปิดเผยข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในคดี
News1 รายงาน