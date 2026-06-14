ฮุนเซนโว! สั่งรถถังจีนเป็นร้อย ล็อตแรกมาแล้ว 30 คัน
สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ลงพื้นที่จังหวัดพระตะบองต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พร้อมพบปะประชาชนและกล่าวปราศรัยถึงประเด็นด้านความมั่นคง ท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อการจัดหารถถัง Type 59D จากประเทศจีน
ฮุน เซน ระบุว่า รถถัง Type 59D ที่เดินทางมาถึงกัมพูชาในขณะนี้เป็นเพียงล็อตแรกจำนวนกว่า 30 คันเท่านั้น และยังมีอีกมากกว่า 90 คันที่จะทยอยส่งมอบในระยะต่อไป พร้อมยืนยันว่ากัมพูชามีรถถังประจำการอยู่แล้วเป็นจำนวนหลายร้อยคัน ทำให้รถถังชุดใหม่ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตระหนกแต่อย่างใด
ผู้นำกัมพูชายังกล่าวว่า การจัดซื้อรถถังจากจีนเป็นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้านานแล้ว ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศได้ตามปกติ
ฮุน เซน ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่าการนำเข้ารถถังครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยระบุว่า กัมพูชาไม่ได้ซื้อรถถังมาเพื่อรุกรานหรือทำสงครามกับประเทศใด ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อ่อนแอหรือประเทศที่มีศักยภาพทางทหารสูงก็ตาม แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้น
นอกจากนี้ ฮุน เซน ยังเปิดเผยว่า รถถังบางส่วนที่เพิ่งเดินทางมาถึงยังไม่ได้รับการทดสอบระบบ และบางคันยังไม่ได้ถูกนำออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการนำรถถังเหล่านี้ไปประจำการตามแนวชายแดนตามที่มีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้
การแสดงท่าทีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม ฮุน เซน ยังคงย้ำจุดยืนว่ากัมพูชาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี และไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งทางทหาร
News1 รายงาน
ที่มา : ข้อมูลจากการเผยแพร่ของคุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร