สะเทือนทั้งกองทัพ! เสียงจากหน้าแนวหวั่นตอบโต้เขมรแล้วถูกลงโทษ
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในสังคม ภายหลัง รศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาเปิดเผยสิ่งที่ระบุว่าเป็นเสียงสะท้อนจากกำลังพลในพื้นที่ชายแดน ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ดร.ชิดตะวัน ระบุว่า ได้รับข้อมูลและข้อกังวลจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บางส่วน ซึ่งสะท้อนความรู้สึกกดดันในการทำงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดเหตุความไม่สงบหรือการยั่วยุจากอีกฝ่าย และจำเป็นต้องตัดสินใจตอบโต้เพื่อปกป้องกำลังพลและอธิปไตยของประเทศ
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ ความกังวลว่าหากมีการดำเนินการตอบโต้ในบางสถานการณ์ อาจถูกตรวจสอบหรือตั้งคำถามภายหลัง จนทำให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนเกิดความลังเลในการตัดสินใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ต้องเผชิญสถานการณ์จริงอยู่หน้าแนว
นักวิชาการรายดังกล่าวมองว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศควรได้รับความชัดเจนด้านนโยบายและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจภายใต้กรอบกฎหมาย กฎการใช้กำลัง และหลักสากลที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน อีกมุมหนึ่งของสังคมมองว่า การบริหารสถานการณ์ชายแดนจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบ เพราะทุกการตัดสินใจอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเศรษฐกิจและการค้าชายแดน การควบคุมไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจึงเป็นภารกิจสำคัญไม่แพ้การรักษาอธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดคำถามในสังคมว่า จะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาวินัยและการควบคุมสถานการณ์ กับการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งยืนอยู่แนวหน้าในการปกป้องประเทศ
ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นมา แต่กระแสถกเถียงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป พร้อมเสียงเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความชัดเจนต่อสังคม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อบทบาทและภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน
News1 รายงาน