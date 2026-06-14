ญาติรัฐมนตรีกวาดงานรัฐกว่า 200 ล้าน? ACT ตั้งคำถามระบบจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใสพอหรือยัง
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาในโลกออนไลน์ หลังเพจ “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) – ACT” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยตั้งข้อสังเกตถึงกรณีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีผู้ถือหุ้นใช้นามสกุลเดียวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบัน
ACT ระบุว่า บริษัทดังกล่าวได้รับงานภาครัฐต่อเนื่องจำนวน 6 โครงการ ภายในช่วงเวลาที่บุคคลในครอบครัวดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมมูลค่างานกว่า 200 ล้านบาท จนเกิดคำถามจากสังคมว่าเป็นเพียงความบังเอิญ หรือมีปัจจัยอื่นที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
หนึ่งในโครงการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกต เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีรายงานว่ามีการตัดต้นตาลบริเวณแนวโครงการก่อนการประกาศผลผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ ขณะที่ภายหลังปรากฏว่าผู้ชนะการประมูลคือบริษัทเดิม โดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการหลายสิบล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวผิดกฎหมาย หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังคงดำเนินการภายใต้ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบราชการ
ประเด็นสำคัญที่ ACT ต้องการสะท้อน จึงไม่ใช่การกล่าวหาว่ามีการกระทำผิด แต่เป็นการตั้งคำถามต่อโครงสร้างและความโปร่งใสของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับนักการเมือง สามารถได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันยังเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาธารณะ หรือ Open Data เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การเสนอราคา และข้อมูลผู้รับงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น อันจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคม
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ในความสนใจของสาธารณชน โดยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า แม้การดำเนินการอาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่ความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบได้ คือหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน
ที่มา : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) – ACT
News1 รายงาน