ทนายอั๋นเปิดตัวละครลับฮั้ว สว. ลั่นเตรียมส่งหลักฐานเพิ่ม เปิด EP.3 สะเทือนวงการการเมือง
คดีการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยังคงเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญชุดใหม่เกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. โดยระบุว่ามี “สายลับ” หรือผู้ให้ข้อมูล เตรียมส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ เพื่อนำไปใช้ในการเปิดเผยข้อมูลใน EP.3
ข้อความที่ถูกเผยแพร่ระบุว่า
“แจ๋ว แจ๋วตั๊มนะ (สายลับ) เตรียมส่งหลักฐานคดีฮั้ว สว. มาให้ เพื่อเตรียมเปิด Ep.3 รับรองสะเทือนถึงตาแหวงแน่”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก และถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทนายอั๋นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เคลื่อนไหวติดตามประเด็นการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการยื่นข้อมูลและร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง
ก่อนหน้านี้ กระบวนการตรวจสอบคดีฮั้ว สว. ได้ถูกขับเคลื่อนทั้งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมาก ทั้งข้อมูลเส้นทางการเงิน ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว. ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า “ตัวละครลับ” หรือหลักฐานชุดใหม่ที่ทนายอั๋นกล่าวถึงนั้นคืออะไร และมีความเชื่อมโยงกับบุคคลใดบ้าง ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าการเปิดเผยข้อมูลใน EP.3 จะมีเนื้อหาใดเพิ่มเติม และจะส่งผลต่อทิศทางของคดีที่สังคมกำลังเฝ้าติดตามอยู่หรือไม่
ทั้งนี้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวถึงหรือถูกพาดพิงในคดีดังกล่าว ยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดจากหน่วยงานหรือศาลที่มีอำนาจ
News1 รายงาน