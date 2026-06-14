พริษฐ์กดดัน กกต. ส่งคดีฮั้ว สว. 229 รายขึ้นศาล
พริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แถลงข่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 229 ราย เข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยยืนยันว่าหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนมีความหนักแน่นและชัดเจนเพียงพอ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหาก กกต. ไม่ส่งเรื่องเข้าสู่ศาล อาจถูกสังคมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
พริษฐ์ระบุว่า คดีดังกล่าวผ่านการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนร่วมระหว่าง กกต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งมีความเห็นว่ามีบุคคลอย่างน้อย 229 ราย เข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยในจำนวนนี้มีทั้งสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการส่งผลการไต่สวนเข้าสู่ กกต. ได้มีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยขึ้นมาพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และมีความเห็นสวนทางกับคณะไต่สวน โดยเสนอให้ยกคำร้องทั้งหมด ทำให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายตกอยู่ที่ กกต. ทั้ง 7 คน
พริษฐ์ยก 4 เหตุผลสำคัญที่เห็นว่า กกต. ควรส่งคดีเข้าสู่ศาล ได้แก่
ประการแรก หลักฐานในคดีมีความหนักแน่นกว่าหลายคดีที่ผ่านมา ซึ่ง กกต. เคยส่งให้ศาลพิจารณาแล้ว โดยระบุว่าคดีนี้มีทั้งหลักฐานการลงคะแนนที่ผิดปกติ โพยรายชื่อ หลักฐานการนัดหมาย การเดินทางร่วมกัน การซื้อตั๋วเครื่องบิน เส้นทางการเงิน และพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ
ประการที่สอง ตั้งข้อสงสัยต่อความชอบธรรมของคณะอนุวินิจฉัยที่มีความเห็นให้ยกคำร้อง โดยมองว่ามีคำถามทั้งในเรื่องที่มา กระบวนการพิจารณา และความเหมาะสมของบุคคลบางรายที่เข้าไปทำหน้าที่
ประการที่สาม พริษฐ์มองว่า กกต. บางส่วนอาจถูกสังคมตั้งคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้รับการรับรองเข้าสู่ตำแหน่งจากวุฒิสภาชุดที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ในคดีดังกล่าว
และประการสุดท้าย คือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ในช่วงการเลือก สว. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีการตรวจพบโพยรายชื่อผู้สมัครในวันเลือก สว. ซึ่งพริษฐ์ตั้งคำถามว่า หลังจากมีการเก็บโพยดังกล่าวแล้ว กกต. ได้ดำเนินการตรวจสอบต่ออย่างไร และหลักฐานเหล่านั้นยังคงอยู่ในสำนวนหรือไม่
พริษฐ์ย้ำว่า หากหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนมีน้ำหนักเพียงพอ การส่งเรื่องเข้าสู่ศาลคือแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริง และลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นกับ กกต. ในอนาคต
พร้อมกันนี้ พรรคประชาชนจะทยอยเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง และติดตามการตัดสินใจของ กกต. ที่คาดว่าจะมีข้อสรุปภายในช่วงเดือนกันยายนนี้
Ref. พรรคประชาชน / พริษฐ์ วัชรสินธุ์
News1 รายงาน