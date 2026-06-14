รู้แล้วทำไม! พรรคสีน้ำเงินคะแนนนิยมกำลังดิ่งเหว!
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล สื่อมวลชนอาวุโสและผู้ดำเนินรายการ ออกมาแสดงความเห็นผ่านการไลฟ์สด วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและกระแสความนิยมของพรรคสีน้ำเงินในช่วงที่ผ่านมา
นายสนธิระบุว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคสีน้ำเงินกำลังเผชิญแรงกดดันจากสังคมมากขึ้น และเริ่มเห็นสัญญาณว่าคะแนนนิยมของพรรคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้
ระหว่างการไลฟ์สด เจ้าตัวยังตั้งคำถามถึงบทบาทของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และบุคคลสาธารณะบางส่วน ที่ตนมองว่าไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อประเด็นด้านพลังงานและข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
นายสนธิมองว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคสีน้ำเงินเผชิญแรงต้านมากขึ้น มาจากความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และพลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยตรง
พร้อมกันนี้ยังแสดงความเห็นว่า ประชาชนในปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และพร้อมตัดสินผลงานของพรรคการเมืองจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง มากกว่าการสื่อสารทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
คำกล่าวของนายสนธิได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก และถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่มีมุมมองแตกต่างกันต่อการวิเคราะห์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งยังเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน