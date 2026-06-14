สนธิเดือดกลางไลฟ์! ซัดนักเคลื่อนไหว-สื่อดัง เงียบปมน้ำมัน กักตุนหรือขาดตลาด?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล สื่อมวลชนอาวุโสและผู้ดำเนินรายการ ได้แสดงความเห็นอย่างดุเดือดผ่านการไลฟ์สด โดยตั้งคำถามไปยังนักเคลื่อนไหวทางการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และบุคคลสาธารณะบางส่วน ที่ตนมองว่าไม่ออกมาแสดงจุดยืนต่อปัญหาน้ำมันและข้อสงสัยเรื่องการกักตุนเชื้อเพลิง
นายสนธิกล่าวว่า ในอดีตเมื่อเกิดประเด็นทางการเมืองสำคัญ มักจะเห็นหลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวและวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงที่สังคมกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาน้ำมัน กลับไม่เห็นการเคลื่อนไหวในระดับเดียวกัน
พร้อมทั้งกล่าวพาดพิงถึงบุคคลสาธารณะหลายราย โดยตั้งข้อสังเกตว่าบางคนยังคงออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ไม่ได้พูดถึงประเด็นน้ำมันขาดตลาดหรือข้อสงสัยเรื่องการกักตุนเชื้อเพลิงที่กำลังถูกพูดถึงในสังคม
นายสนธิยังวิจารณ์สื่อและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนว่า มีท่าทีระมัดระวังต่อการแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าว พร้อมตั้งคำถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมัน หรือเป็นเพียงปัญหาการบริหารจัดการด้านพลังงานกันแน่
คำกล่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก และมีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของนายสนธิ และผู้ที่มองว่าเป็นเพียงความคิดเห็นทางการเมืองที่ควรรับฟังอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อข้อสังเกตดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
News1 รายงาน