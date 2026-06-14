ลูกเทพกล้าไหม? ไอซ์ท้าเปิดลงทะเบียน AI เมื่อไหร่ ยื่น ป.ป.ช. ทันที
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อโครงการ TH-AI Passport ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม
ภายหลังรัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 น.ส.รักชนก ให้สัมภาษณ์ว่าหากมีการเดินหน้าเปิดลงทะเบียนใช้งานโครงการอย่างเป็นทางการ และเริ่มมีประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียนเมื่อใด จะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทันที
โดยเจ้าตัวระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า
"เจอแน่ ถ้าท่านเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ มีคนลงทะเบียนเมื่อไหร่ ยื่น ป.ป.ช. แน่นอน"
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ติดตามประเด็นงบประมาณภาครัฐและโครงการด้านเทคโนโลยีของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการ TH-AI Passport ถูกตั้งคำถามในหลายด้าน ทั้งเรื่องความจำเป็น ความคุ้มค่าของงบประมาณ และกระบวนการดำเนินงาน
ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ และอาจเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ความเห็นต่างที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมือง และอาจต้องมีการเปิดเผยรายละเอียด รวมถึงตอบข้อสงสัยของสังคมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ยังไม่มีการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. อย่างเป็นทางการในขณะนี้ แต่คำประกาศของ น.ส.รักชนก ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเปิดลงทะเบียนโครงการ TH-AI Passport ต่อไปหรือไม่ และจะมีการชี้แจงต่อสาธารณะในประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างไร
News1 รายงาน