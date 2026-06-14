สะเทือนวงการไก่ชนทั้งประเทศ! วางยาไก่ชนหวังผลเดิมพัน 1 ล้าน
กลายเป็นคดีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการไก่ชนทั่วประเทศ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม สามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดปากพนัง กรณีลักลอบวางยาไก่ชนชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการแข่งขันสำคัญที่มีการเดิมพันมูลค่าสูง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ภายในค่ายไก่ชนชื่อดัง "ส.ศิริมาศ" จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเจ้าของค่ายได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบบุคคลต้องสงสัยลักลอบเข้าไปภายในคอกไก่ในช่วงเวลากลางดึก ก่อนมีพฤติกรรมป้อนสารบางอย่างให้กับไก่ชนตัวสำคัญที่กำลังเตรียมลงแข่งขัน
ภายหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา และเข้าจับกุมได้จำนวน 2 ราย พร้อมตรวจยึดรถยนต์และโทรศัพท์มือถือไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันวางแผนก่อเหตุจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไก่ชนคู่แข่งขันเสียเปรียบในการชน จึงนำยาถ่ายพยาธิและยาแก้ภูมิแพ้กรอกใส่ปากไก่ ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังลงมือก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ทำให้เสียทรัพย์ และกระทำการทารุณกรรมสัตว์ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะทวด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามวงการไก่ชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการวางแผนลอบทำลายความได้เปรียบของคู่แข่งขัน และสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์มหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไก่ชน จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
เผยแพร่โดย : นครออนไลน์
Ref. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) / สำนักข่าวราชการ
News1 รายงาน