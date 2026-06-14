ทราย สมุทร มาเติมความรักที่บ้านพระอาทิตย์ เตรียมเดินหน้าไกล่เกลี่ยคดี
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในคดีของ “ทราย สมุทร” เมื่อล่าสุด อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้เผยแพร่ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยบรรยากาศการเดินทางเข้าพบ สนธิ ลิ้มทองกุล ที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569
อาจารย์ปานเทพระบุว่า การพบกันในครั้งนี้เป็นการเข้ามาสวัสดีและรับฟังข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตจริงของสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งได้ถ่ายทอดมุมมองและบทเรียนชีวิตจากเส้นทางที่ผ่านทั้งความสำเร็จและบททดสอบสำคัญมาอย่างยาวนาน
ภายหลังการพูดคุย ทราย สมุทร ยังได้ร่วมประชุมกับคณะผู้รับมอบอำนาจในการเจรจาไกล่เกลี่ย พร้อมทีมทนายความ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการทางกฎหมายและเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีในลำดับต่อไป
อาจารย์ปานเทพเปิดเผยว่า ในวงพูดคุยดังกล่าว ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี และข้อคิดที่ได้รับจากผู้พิพากษาศาลพระโขนง ซึ่งถูกนำมาประกอบการหารือร่วมกัน
"ในการประชุมพูดคุยเปิดใจครั้งนี้ มีทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะเคล้ากันไป และพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทราย สมุทร" อาจารย์ปานเทพ ระบุผ่านเฟซบุ๊ก
แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของประเด็นข้อพิพาทหรือแนวทางการเจรจาอย่างเป็นทางการ แต่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทุกฝ่ายในการใช้แนวทางพูดคุยและไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออกของปัญหาภายใต้กรอบของกฎหมาย
News1 รายงาน
ที่มา : เฟซบุ๊ก อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์