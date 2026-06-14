น้ำตาคลอ! "หรั่ง Silly Fools" เปิดใจถึง "โต" ลั่นวันนี้ไม่ติดค้างอะไรแล้ว
สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงจำนวนมาก เมื่อ "หรั่ง" สมาชิกคนสำคัญของวง Silly Fools เปิดใจบนเวทีคอนเสิร์ตถึงเส้นทางดนตรีอันยาวนานเกือบ 20 ปี พร้อมกล่าวถึงบุคคลสำคัญที่ร่วมสร้างวงให้เดินทางมาถึงทุกวันนี้ โดยหนึ่งในนั้นคือ "โต" อดีตนักร้องนำผู้เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์วง
ช่วงหนึ่งของการแสดง หรั่งกล่าวถึงสภาพร่างกายที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามวัย พร้อมยอมรับว่าระหว่างการซ้อมใหญ่ก่อนขึ้นแสดง ตนมีอาการเจ็บเท้าจนแทบยืนไม่ไหว ทำให้เกิดคำถามกับตัวเองว่า จะสามารถเดินหน้าบนเส้นทางดนตรีต่อไปได้อีกนานแค่ไหน
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศบนเวทีเปลี่ยนไปเป็นความซาบซึ้ง เมื่อหรั่งเริ่มกล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของ Silly Fools โดยขอให้แฟนเพลงร่วมปรบมือให้กับ "โต" รวมถึงสมาชิกและบุคคลสำคัญอีกหลายคนที่ร่วมสร้างวงมาตลอดหลายยุคสมัย
แม้โตจะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานในวันดังกล่าว แต่หรั่งได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ทุกวันนี้ตนไม่ได้มีความโกรธหรือความรู้สึกติดค้างใด ๆ กับอดีตนักร้องนำของวงอีกแล้ว
"ไอ้โตไม่ได้มานะ เราก็ยังไม่ได้คุยกัน แต่พี่ไม่โกรธ ไม่เกลียดอะไรเขาแล้ว ผมหมดตรงนั้นไปแล้ว ตอนนี้ผมกำลังมีความสุขกับทุกอย่าง"
คำพูดดังกล่าวเรียกเสียงปรบมือจากแฟนเพลงจำนวนมาก เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชื่อของ "โต Silly Fools" ยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่แฟนเพลงจำนวนมากจดจำและผูกพันกับยุครุ่งเรืองของวง
หรั่งยังกล่าวขอบคุณ เบนจามิน รัตน์ และริมมี่ รวมถึงบุคคลอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวง พร้อมย้ำว่า หากไม่มีคนเหล่านี้ Silly Fools ก็คงไม่สามารถเดินทางมาถึงวันนี้ได้
นอกจากเรื่องราวของมิตรภาพและการให้อภัยแล้ว หรั่งยังเล่าย้อนถึงช่วงชีวิตที่เคยเกือบต้องหันหลังให้กับวงการดนตรี และไปทำอาชีพช่างเชื่อม ก่อนที่บทเพลง "แพ้ความอ่อนแอ" จะเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอีกครั้ง จนสามารถยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าแฟนเพลงได้ในวันนี้
หลายคนมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรำลึกถึงอดีต แต่เป็นภาพสะท้อนของการเติบโต การให้อภัย และการให้เกียรติผู้ที่เคยร่วมสร้างความสำเร็จมาด้วยกัน แม้เส้นทางชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตาม
News1 รายงาน