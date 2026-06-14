เหลือแค่ชีวิตก็ต้องสู้! เกาะพีพีเงียบหนัก ผู้ประกอบการโอด ปีนี้แย่สุด
บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ดูเงียบเหงากว่าที่เคย พร้อมข้อความสะท้อนความรู้สึกของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่กำลังเผชิญภาวะนักท่องเที่ยวบางตาในช่วงโลว์ซีซั่น
เจ้าของธุรกิจร้านอาหารรายหนึ่งในพื้นที่ระบุว่า ปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่ประกอบอาชีพบนเกาะพีพี รายได้ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนหลายกิจการต้องพยายามประคองตัวให้อยู่รอด
ข้อความที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ระบุว่า แม้จะเผชิญภาวะขาดทุนและรายได้ลดลง แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงไม่ยอมแพ้ และพร้อมเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงไฮซีซั่นปลายปี
ผู้ประกอบการในพื้นที่หลายรายสะท้อนตรงกันว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงส่งผลกระทบต่อร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่การเดินทางทางทะเลได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
อย่างไรก็ตาม หลายคนยังคงเลือกยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ เพราะเชื่อว่าเกาะพีพียังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีศักยภาพ และหวังว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้น
เรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจผู้ประกอบการ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
News1 รายงาน
เครดิตข้อมูลและภาพ : Phuket Times ภูเก็ตไทม์