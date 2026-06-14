ยิ้มทั้งน้ำตา ชาวระยองบอกชินแล้ว ควันพิษจากโรงงานพุ่งขึ้นฟ้าคาตา
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความกังวลในโลกออนไลน์ หลังเพจ "นิวส์ชลบุรี-ระยอง ออนไลน์" เผยแพร่ภาพกลุ่มควันสีดำจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมข้อความสะท้อนเสียงจากประชาชนในพื้นที่ที่ระบุว่า เห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้จนเริ่มกลายเป็นเรื่องชินตา และไม่รู้ว่าควรร้องเรียนไปยังหน่วยงานใดจึงจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นจากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือชุมชน สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ แม้เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะถูกพูดถึงอยู่เป็นระยะ แต่หลายคนมองว่ายังไม่เห็นแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ชาวบ้านบางส่วนสะท้อนความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภาพที่เพิ่งพบเห็นเป็นครั้งแรก แต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ จนหลายคนรู้สึกเหมือนต้อง "ยิ้มทั้งน้ำตา" กับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ขณะที่บางรายตั้งคำถามว่า หากประชาชนได้รับผลกระทบจริง จะมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควันดังกล่าวเกิดจากกระบวนการใดของโรงงาน หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับใด ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ข้อมูลและภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นการสะท้อนมุมมองและความกังวลของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยังคงเฝ้ารอคำชี้แจงและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เครดิตภาพและข้อมูล : เพจ นิวส์ชลบุรี-ระยอง ออนไลน์
News1 รายงาน