ฮุนเซนปล่อยไทยมุ่งเจรจา แต่เขมรเร่งเติมของเพียบ เตรียมรอบที่ 3
ท่ามกลางความพยายามของหลายฝ่ายในการใช้แนวทางเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝั่งกัมพูชายังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานการรับมอบรถถังจากประเทศจีนล็อตใหม่เข้าสู่กองทัพกัมพูชา
สื่อกัมพูชาหลายสำนักรายงานตรงกันว่า รถถังที่ได้รับมอบล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีการวางแผนและสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้ โดยสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียของตนเองว่า การจัดซื้อดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง แต่เป็นแผนเสริมศักยภาพทางทหารที่ดำเนินการไว้ล่วงหน้าแล้ว
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังถูกตั้งข้อสังเกตจากผู้ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาค เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ทั้งสองประเทศกำลังใช้กลไกการเจรจาและการทูตเพื่อลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน
รายงานจากต่างประเทศระบุว่า รถถังที่กัมพูชาได้รับมอบล่าสุดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนจัดหายุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีการส่งมอบเพิ่มเติมในอนาคต ทำให้เกิดการจับตาว่า กัมพูชากำลังเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และจะมีการรับมอบยุทโธปกรณ์ระลอกใหม่ตามมาอีกหรือเปล่า
ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวด้านยุทโธปกรณ์และผลกระทบต่อดุลกำลังในภูมิภาค ท่ามกลางบรรยากาศที่การเจรจายังคงดำเนินต่อไป
News1 รายงาน