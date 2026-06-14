โรงงาน Canon โคราชปิดตัว ปิดฉากฐานผลิตระดับโลกของอีสาน
โรงงาน Canon Hi-Tech (Thailand) จังหวัดนครราชสีมา ได้ยุติสายการผลิตทั้งหมดอย่างเป็นทางการ หลังมีการส่งสินค้าล็อตสุดท้ายออกจากโรงงานเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถือเป็นการปิดฉากฐานการผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อการส่งออกระดับโลกที่ดำเนินงานในภาคอีสานมายาวนานกว่าทศวรรษ
โรงงานแห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญของ Canon ในประเทศไทย โดยรับหน้าที่ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก และเคยสร้างสถิติการผลิตรวมกว่า 100 ล้านเครื่องในช่วงที่อุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์อยู่ในยุครุ่งเรือง จนบริษัทตัดสินใจขยายการลงทุนและก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลก Canon ได้ตัดสินใจปรับโครงสร้างการผลิต โดยทยอยย้ายสายการผลิตจากนครราชสีมาไปรวมศูนย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ข้อมูลที่ปรากฏจนถึงขณะนี้ไม่พบว่าการปิดโรงงานเกิดจากปัญหาข้อพิพาทแรงงานหรือการประท้วงครั้งใหญ่ โดยบริษัทได้ดำเนินการย้ายสายการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความพร้อมและประสงค์ทำงานต่อ สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
แม้ Canon จะยังคงดำเนินธุรกิจและการผลิตในประเทศไทยต่อไป แต่การยุติการผลิตที่โรงงานนครราชสีมาก็ถือเป็นการสูญเสียฐานอุตสาหกรรมระดับโลกอีกแห่งของภาคอีสาน ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างการจ้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค
การปิดตัวของ Canon โคราช จึงไม่ใช่เพียงข่าวการย้ายโรงงานของบริษัทข้ามชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนถึงการแข่งขันด้านการลงทุนและการปรับตัวของอุตสาหกรรมโลก ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่า จังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เข้ามาทดแทนฐานการผลิตแห่งนี้ได้มากน้อยเพียงใดในอนาคต
News1 รายงาน