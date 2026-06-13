ปาหี่หรือประชาพิจารณ์? คุณหญิงกัลยาฟาด TH-AI Passport เสวนาฟอกขาวโครงการ
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจในแวดวงเทคโนโลยีและการเมือง หลัง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ออกมาแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ต่อกรณีโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท
คุณหญิงกัลยา ตั้งคำถามถึงความจริงใจของกระทรวงดีอีในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะหลังจากที่โครงการดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหลายประเด็น ทั้งเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของโครงการ
ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างหนัก คือกรณีการจัดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งคุณหญิงกัลยามองว่า หากมีการลงนามในสัญญาและกำหนดรายละเอียดสำคัญของโครงการไปแล้ว การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลังย่อมทำให้เกิดคำถามว่า เสียงสะท้อนจากประชาชนจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดได้จริงหรือไม่
คุณหญิงกัลยา ระบุว่า การพัฒนาทักษะ AI ให้กับคนไทยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน แต่หากโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมากและมีข้อทักท้วงจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก รัฐบาลควรเปิดรับฟังอย่างจริงจัง พร้อมทบทวนรายละเอียดที่เป็นข้อกังวล ไม่ใช่เดินหน้าโครงการโดยปราศจากการตอบคำถามของสังคม
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วงเวลานี้ อาจถูกมองได้ว่าเป็นเพียงการสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการที่เดินหน้าไปแล้ว มากกว่าจะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายอย่างแท้จริง
คุณหญิงกัลยา ยังแสดงความกังวลว่า หากรัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการโดยไม่ตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้น อาจทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศ AI ที่ตอบโจทย์ประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสนับสนุนโครงการมองว่า TH-AI Passport เป็นความพยายามในการขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้ประชาชนในวงกว้าง ขณะที่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ยังคงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
การออกมาแสดงจุดยืนของคุณหญิงกัลยาในครั้งนี้ จึงยิ่งทำให้ประเด็น TH-AI Passport กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้ง ท่ามกลางคำถามสำคัญว่า เวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นนั้น เป็นกระบวนการประชาพิจารณ์ที่แท้จริง หรือเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อรองรับโครงการที่ได้ตัดสินใจเดินหน้าไปแล้ว
News1 รายงาน
ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช