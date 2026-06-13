ล่าตัวล่าจนเจอ! "อิสราเอล" นอมินีเกาะพะงัน ใครว่าไม่มีอยู่จริง
ปัญหาการใช้คนไทยเป็น "นอมินี" ถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาติ กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับตำรวจหลายหน่วยงาน จับกุมชายสัญชาติอิสราเอล อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ในคดีเกี่ยวกับการใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินบนเกาะพะงัน
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ภายในท่าอากาศยานสมุย หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวได้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้ง จึงเข้าตรวจสอบและแสดงหมายจับทันทีที่เดินทางมาถึง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง พร้อมระบุว่าเคยว่าจ้างบริษัทด้านบัญชีจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยมีบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทน ก่อนนำบริษัทดังกล่าวไปถือครองที่ดินในพื้นที่เกาะพะงัน ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็นบ้านพักในอนาคต
เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยว่า ผู้ต้องหารายนี้เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่อยู่ภายใต้การขยายผลจากปฏิบัติการปราบปรามขบวนการนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงัน ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐาน จนนำไปสู่การออกหมายจับรวม 45 หมาย
ล่าสุดสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว 27 ราย ขณะที่อีก 18 รายยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
คดีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหานอมินีต่างชาติไม่ได้เป็นเพียงข้อกล่าวหาหรือกระแสในโลกออนไลน์เท่านั้น แต่มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีการออกหมายจับจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีมูลค่าที่ดินสูงอย่างเกาะพะงัน
เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและขยายผลต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาติ อันอาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายและกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว
News1 รายงาน