ฮุน เซน โวยแก้เขิน? สินค้าไทยทะลักเข้าเขมรไม่หยุด
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อความของ สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ยังพบสินค้าจากไทยวางจำหน่ายในตลาดกัมพูชา แม้จะมีการพูดถึงมาตรการควบคุมและการปิดด่านชายแดนทางบกในบางพื้นที่ก่อนหน้านี้
ในข้อความดังกล่าว มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากด่านพรมแดนทางบกยังคงถูกปิดหรือมีข้อจำกัดในการขนส่ง สินค้าจำนวนหนึ่งที่ยังเข้ามาจำหน่ายในประเทศอาจต้องถูกตรวจสอบว่าเดินทางเข้ามาได้อย่างไร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าสินค้าอย่างจริงจัง
ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่มีการตั้งคำถามกลับว่า หากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าจริง เหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถควบคุมหรือสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า การออกมาแสดงท่าทีของผู้นำกัมพูชาในช่วงเวลานี้ อาจสะท้อนถึงแรงกดดันภายในประเทศ หลังยังพบว่าสินค้าไทยจำนวนมากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคกัมพูชา และยังคงมีวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า สินค้าที่ถูกกล่าวถึงเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าจริงทั้งหมด หรือเป็นสินค้าที่นำเข้าผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านระบบขนส่งทางเรือและทางอากาศ
ประเด็นนี้จึงยังคงเป็นที่จับตา ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลกัมพูชาจะมีมาตรการตรวจสอบอย่างไร และจะสามารถอธิบายต่อสาธารณะได้หรือไม่ว่า สินค้าไทยที่ยังปรากฏอยู่ในตลาดจำนวนมากนั้น เข้ามาด้วยช่องทางใด
News1 รายงาน