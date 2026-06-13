ชาวไบเกอร์งง! โพสต์เตือนถูกจับข้อหาไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ ทั้งที่ยังไม่เคยเห็นใบจริง
กลายเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หลังเพจ Ducati AAS Rama IV / TER เผยแพร่คลิปพร้อมข้อความเตือนว่า “ไม่มีใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ ระวังไว้!!” โดยอ้างถึงกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์
จากเนื้อหาในคลิป เจ้าของเพจตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์ ที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2563 และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายหลัง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปิดระบบออกใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ให้ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าของเพจอธิบายว่า ปัญหาสำคัญอยู่ที่การเตรียมความพร้อมด้านการทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งรถบิ๊กไบค์ต้องใช้ทักษะการควบคุมที่แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไป ทำให้ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนในการออกใบอนุญาตรูปแบบดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามต่อกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า หากไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ ประกันภัยอาจไม่รับผิดชอบ โดยเจ้าของเพจมองว่า หากข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง ผู้ใช้รถบิ๊กไบค์จำนวนมากที่ประสบอุบัติเหตุตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก็ควรถูกปฏิเสธความคุ้มครองเป็นวงกว้าง ซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในลักษณะดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ โดยในคลิปมีการพูดถึงเรื่อง “ใบขับขี่บิ๊กไบค์” แต่ในเอกสารเปรียบเทียบปรับกลับระบุเป็นความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ใช้รถว่า ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในกรณีดังกล่าวมีความชัดเจนเพียงใด
เจ้าของเพจยังทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามถึงสังคมว่า หากมีผู้ใดได้รับใบขับขี่รถบิ๊กไบค์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ขอให้นำหลักฐานจริงมาแสดง เพื่อยืนยันว่าปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตประเภทดังกล่าวให้ประชาชนแล้วจริง
ประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จำนวนมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิของผู้ขับขี่ การบังคับใช้กฎหมาย และความคุ้มครองด้านประกันภัย ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม
News1 รายงาน
ที่มา : เพจ Ducati AAS Rama IV / TER