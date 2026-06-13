โล้นกระหายแสง! ทำให้ทรายสมุทรรู้สึกแบบนี้
กลายเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ หลัง "ทราย สมุทร" หรือ "ทราย สก๊อต" ออกมาเปิดเผยความรู้สึกภายหลังการเดินทางไปศาลในคดีที่กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา โดยยอมรับว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยและยังคงสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทรายเล่าว่า ในวันดังกล่าวมีบุคคลหนึ่งซึ่งเคยทำคลิปพาดพิงถึงตน พยายามเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ตนกำลังดำเนินกระบวนการทางศาล โดยอ้างความเกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมายของอีกฝ่าย ทั้งที่ตามความเข้าใจของทราย บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมงานหรือบุคคลในคดี
เจ้าตัวระบุว่า ตลอดช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่อยู่ภายในศาล รู้สึกกังวลและอึดอัด เนื่องจากบอดี้การ์ดของตนไม่สามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ ขณะที่บุคคลดังกล่าวกลับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงตลอดเวลา ทำให้เกิดความรู้สึกว่าสิทธิในความปลอดภัยและพื้นที่ส่วนตัวถูกละเมิด
ทรายยังยอมรับว่า แม้จะพยายามแสดงความเข้มแข็งต่อสาธารณะ แต่ภายในกลับรู้สึกสะเทือนใจ และมีความกังวลต่อการนัดหมายกับศาลในครั้งต่อไป
ข้อความดังกล่าวทำให้ผู้ติดตามจำนวนมากย้อนนึกถึงกรณี "โล้นกระหายแสง" ที่เคยตกเป็นประเด็นข่าวในวันนัดไกล่เกลี่ยคดีก่อนหน้านี้ ซึ่งมีบุคคลปริศนาปรากฏตัวในพื้นที่ศาลและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ทรายไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่กล่าวถึงในโพสต์โดยตรง แต่ยืนยันชัดเจนถึงความรู้สึกของตนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากในวันดังกล่าว
News1 รายงาน