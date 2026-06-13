มึนกว่านี้มีอีกไหม ยอมรับ TOR ก็ลอกมาหน้าตาเฉย
ประเด็นโครงการ TH-AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาท ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง หลังเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตามการตรวจสอบจำนวนไม่น้อย
จุดที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง คือคำชี้แจงของนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยอมรับว่า มีการนำข้อความหรือรายละเอียดบางส่วนจากเอกสารข้อกำหนดโครงการเดิมมาใช้ในการจัดทำร่าง TOR ของโครงการใหม่จริง โดยระบุว่าเป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้กันอยู่เป็นปกติเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวกลับกลายเป็นประเด็นถกเถียงทันที เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีว่า เนื้อหาหลายส่วนใน TOR มีลักษณะคล้ายคลึงกับเอกสารจากโครงการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ จนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมของกระบวนการจัดทำเงื่อนไขโครงการ
ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนยังถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยเฉพาะการสื่อสารในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีผู้ตรวจสอบหรือไม่มีผู้ทักท้วง ทั้งที่ในความเป็นจริง ฝ่ายค้าน นักวิชาการ และบุคลากรในวงการไอทีหลายรายได้ออกมาตรวจสอบและตั้งคำถามต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวจากภาคการเมืองที่เตรียมนำข้อมูลและข้อสังเกตต่าง ๆ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่ากระบวนการจัดทำ TOR และการดำเนินโครงการเป็นไปตามหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
แม้ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการจะยืนยันว่าการหยิบยกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่พบได้ในระบบราชการ แต่เสียงวิจารณ์จำนวนไม่น้อยยังมองว่า การยอมรับเรื่องดังกล่าวยิ่งทำให้สังคมต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ขอบเขตงานที่ใช้วงเงินงบประมาณระดับพันล้านบาท ได้ผ่านการออกแบบและพิจารณาอย่างรอบคอบเพียงใด
ประเด็น TH-AI Passport จึงยังคงเป็นหนึ่งในโครงการภาครัฐที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ทั้งในมิติของความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรฐานการจัดทำ TOR ที่จะส่งผลต่อการแข่งขันในโครงการของรัฐต่อไปในอนาคต
News1 รายงาน