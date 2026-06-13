คนไทยผวา! รบ.จะแก้กฎหมายสัญชาติ ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่เล่นการเมือง
ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทย กำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวาง หลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้าน พร้อมเตือนว่าแนวทางแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคต
นางสาวชวลักษณ์ เวียงวิเศษ โฆษกพรรคไทยภักดี ระบุว่า ร่างแก้ไขกฎหมายสัญชาติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลบางกลุ่มที่เดิมมีปัญหาสถานะทางทะเบียนหรือเคยอยู่ในกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยมีข้อเสนอให้ปรับสถานะทางกฎหมายของบุคคลเหล่านี้ให้เป็น “ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด” ซึ่งพรรคไทยภักดีเห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจส่งผลต่อสิทธิและคุณสมบัติทางกฎหมายในอนาคต
ฝ่ายคัดค้านมองว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว อาจนำไปสู่การขยายสิทธิทางการเมือง หรือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญบางประเภทได้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวางก่อนเดินหน้ากระบวนการแก้ไขกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่า การแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มีตัวตนชัดเจน และผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนาน
ขณะเดียวกัน นักกฎหมายบางส่วนให้ความเห็นว่า แม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้ว การเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติแล้ว โดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไป
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการถกเถียงระหว่างมิติด้านสิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ และข้อกังวลด้านความมั่นคงรวมถึงผลกระทบทางการเมืองในอนาคต
News1 รายงาน