น่าผิดหวัง! อธิบดีกรมการปกครอง เผ่นหนีสอบปมแชตหลุด "ช่วยน้ำเงิน"
กลายเป็นอีกประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกจับตา เมื่อ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แสดงความผิดหวังต่อกรณีที่อธิบดีกรมการปกครองไม่เดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง ในประเด็นแชตไลน์หลุดที่มีข้อความ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา
น.ส.ภคมน ระบุว่า คณะกรรมาธิการได้เชิญตัวอธิบดีกรมการปกครองมาให้ข้อมูลโดยตรง เพื่อชี้แจงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับที่มาของข้อความดังกล่าว รวมถึงแนวทางการสั่งการภายในหน่วยงานในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่กลับมีการมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองเข้าชี้แจงแทน ทำให้เกิดคำถามว่าผู้ถูกตั้งข้อสงสัยกำลังหลีกเลี่ยงการตอบคำถามต่อสาธารณะหรือไม่
ประธาน กมธ.การเมือง มองว่า หากอธิบดีต้องการคลายข้อครหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การเข้าชี้แจงด้วยตนเองน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะจะทำให้สังคมได้รับคำตอบอย่างชัดเจนว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคล หรือเกี่ยวข้องกับแนวทางการทำงานของหน่วยงานรัฐ
นอกจากนี้ ยังได้ทวงถามความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบุว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่าจนถึงขณะนี้สังคมยังไม่เห็นความชัดเจนว่ากระบวนการสอบสวนเดินหน้าไปถึงไหนแล้ว
น.ส.ภคมน ย้ำว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนควรได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเตรียมทำหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบความคืบหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปจนกว่าสังคมจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ประเด็นแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” จึงยังคงเป็นอีกหนึ่งข้อกังขาทางการเมืองที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ว่าสุดท้ายแล้วหน่วยงานรัฐจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
News1 รายงาน