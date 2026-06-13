Creator งง! ผู้สูงวัยบุรีรัมย์สนใจเรื่อง AI เหมารถมาฟังขนาดนี้?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport และกิจกรรม AI Forum ซึ่งปรากฏภาพผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถามโดย อธิชัย บุญประสิทธิ์ ครีเอเตอร์และผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามกว่า 56,000 คน ซึ่งได้โพสต์ข้อความแสดงความสงสัยต่อภาพที่ปรากฏในงาน
"ผู้สูงวัยจากบุรีรัมย์สนใจเรื่อง AI มาก ถึงกับพากันเหมารถมาฟังกันเลย ไม่กลัวขาดรายได้กันหรือครับ"
ข้อความดังกล่าวถูกตีความจากหลายฝ่ายว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตต่อรูปแบบการจัดงานและที่มาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้าน AI โดยตรง เนื่องจากภาพที่ถูกเผยแพร่แสดงให้เห็นกลุ่มผู้สูงวัยจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกันในลักษณะคล้ายการจัดคณะเดินทาง
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่า เหตุใดผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงมาจากพื้นที่เดียวกัน และเหตุใดกลุ่มผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ ทั้งที่เนื้อหาของงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะทาง
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า การที่ประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอาจสะท้อนถึงความสนใจด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นของประชาชนทุกช่วงวัย และไม่ควรรีบด่วนสรุปถึงที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงาน
อย่างไรก็ตาม กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ที่กำลังถูกจับตามองจากหลายฝ่าย ทั้งในประเด็นงบประมาณ รูปแบบการดำเนินโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานต่อข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เกี่ยวกับที่มาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
News1 รายงาน