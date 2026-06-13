จูบเดียวสะเทือนแสนล้าน! คลิปลิฟต์ทำหุ้น AI จีนวูบหนัก
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงธุรกิจและตลาดทุนของจีน หลังคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ซึ่งปรากฏภาพผู้บริหารระดับมหาเศรษฐีรายหนึ่งกำลังมีพฤติกรรมใกล้ชิดกับหญิงสาวที่ไม่ใช่ภรรยา ถูกเผยแพร่และแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์
บุคคลที่ตกเป็นข่าวคือ "เฉิน เทา" ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์สำคัญของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับโลก
แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนจำนวนมากจะมองต่างออกไป เมื่อคลิปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกเผยแพร่ออกมา กระแสความกังวลได้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของตลาด จนเกิดแรงเทขายหุ้นอย่างหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ
รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทหายไปหลายหมื่นล้านหยวนภายในเวลาไม่กี่วัน ขณะที่ความมั่งคั่งของผู้บริหารรายดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ บริษัทได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้บริหาร และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายสำคัญทั้งในและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของความเชื่อมั่นในตลาดทุนยุคใหม่ ที่ไม่ได้พิจารณาเฉพาะผลประกอบการหรือศักยภาพทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย
นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า กรณีนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนของการที่ข่าวด้านชื่อเสียงสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยตรงก็ตาม
จากคลิปในลิฟต์ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที กลับกลายเป็นชนวนที่ทำให้บริษัทมูลค่ามหาศาลต้องเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ และกลายเป็นบทเรียนสำคัญของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ที่ทุกการกระทำของผู้บริหารอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ในพริบตา
News1 รายงาน