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ด้อมลุงพีฟาดกลับโจ มณฑานี แนะเอาตัวเองให้รอดก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ด้อมลุงพีฟาดกลับโจ มณฑานี

แนะเอาตัวเองให้รอดก่อน หลังโพสต์พาดพิง “ด้อมพีระพันธุ์”

เกิดกระแสโต้ตอบกันบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nareerat Wongwai ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้สนับสนุน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ภายหลังมีการเผยแพร่เนื้อหาที่พาดพิงถึงกลุ่มผู้สนับสนุนหรือ “ด้อมพีระพันธุ์” โดยใช้ถ้อยคำค่อนข้างตรงไปตรงมา

ข้อความที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ระบุว่า

“คุณโจคะ..เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะกับลุงสนธินะคะ..ไม่ต้องให้เกียรติมาฟาดด้อมพีระพันธุ์นะคะ..ช่วงนี้ด้อมมีความสุขดี..ไม่หิวไม่โหย..อะไร..”

โพสต์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการตอบกลับไปยัง โจ มณฑานี หลังจากก่อนหน้านี้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมือง จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยระบุในทำนองว่า โจ มณฑานี นี่เองที่อาจเป็นปัจจัยทำให้พรรคสีน้ำเงินได้รับผลกระทบทางการเมืองในสายตาประชาชน พร้อมมองว่าการเคลื่อนไหวและการสื่อสารของบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคมากกว่าจะสร้างประโยชน์ทางการเมือง

ภายหลังข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยบางส่วนมองว่าเป็นการปกป้องกลุ่มผู้สนับสนุนที่ถูกพาดพิง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าการโต้ตอบด้วยถ้อยคำรุนแรงอาจยิ่งทำให้ความขัดแย้งในโลกออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับอย่างเป็นทางการจาก โจ มณฑานี ต่อข้อความดังกล่าว และยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากคู่กรณีที่ถูกพาดพิง

ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงถูกจับตาจากผู้ติดตามการเมืองและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ว่าจะมีการตอบโต้หรือชี้แจงเพิ่มเติมจากฝ่ายใดหรือไม่ในช่วงต่อจากนี้

News1 รายงาน