ตั้มฟาดรณรงค์อย่าตอแxล! ให้หาแสงที่อื่น
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้ง เมื่อ “อ.อ๊อด” รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ออกมาเผยแพร่ข้อความและภาพแคปหน้าจอที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาจาก “ทนายตั้ม” หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึง “ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร์” ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์
โดย อ.อ๊อด ได้โพสต์ข้อความพร้อมแท็กไปยังทนายรณรงค์ พร้อมระบุสั้น ๆ ว่า
«“เขาว่ามาอย่างนี้”»
ขณะที่ข้อความในแชตที่ถูกเผยแพร่ อ้างว่าเป็นคำพูดจากทนายตั้ม ซึ่งระบุว่าเคยเตือนอีกฝ่ายเกี่ยวกับคดีหนึ่งมาแล้วว่าไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมกันอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง
จากข้อความที่ถูกเผยแพร่ ยังมีการระบุว่าเคยให้ข้อมูลหรือคำเตือนเกี่ยวกับคดีดังกล่าวมาก่อน แต่ภายหลังกลับมีการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจแตกต่างออกไป จึงกลายเป็นที่มาของการตอบโต้ผ่านโลกออนไลน์ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ในข้อความดังกล่าวยังมีถ้อยคำตำหนิอีกฝ่ายว่าไม่ควรนำเรื่องของตนไปสร้างกระแส และควรหันไปติดตามประเด็นอื่นแทน พร้อมมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกโซเชียล
การเปิดเผยข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ เพจ “ทนายคู่ใจ” ซึ่งเป็นเพจของทนายรณรงค์ ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับทนายตั้ม จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ และมีผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดของบทสนทนาที่ถูกเผยแพร่ รวมถึงยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งขึ้นในช่วงเวลาใด และเกี่ยวข้องกับคดีใดโดยตรง
ด้านชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างจับตาความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทั้งคู่ต่างเป็นบุคคลที่มีบทบาทในสังคมและมักออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการตอบโต้หรือชี้แจงเพิ่มเติมจากทนายรณรงค์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่
News1 รายงาน