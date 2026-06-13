ลุงแมนคาใจกองทัพ! ฟ้าครามเป็นทหาร ปากแซ่บการเมืองได้ขนาดนี้หรือ?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ “ลุงแมน” เจ้าของเพจชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความฝากคำถามไปถึงนายสนธิ ลิ้มทองกุล เกี่ยวกับบทบาทของ “ฟ้าคราม” ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะทหารและคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนสื่อสังคมออนไลน์
โดยลุงแมนระบุว่า ตนเองติดตามการเคลื่อนไหวของฟ้าครามมาระยะหนึ่ง และสังเกตเห็นการแสดงความเห็นในประเด็นทางสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดข้อสงสัยว่าการแสดงออกในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะของการเป็นทหารหรือไม่
ในข้อความดังกล่าว ลุงแมนยังตั้งข้อสังเกตว่า ทหารส่วนใหญ่ที่ปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะมักวางตัวอย่างระมัดระวังและรักษาความเป็นกลางทางการเมือง ขณะที่กรณีของฟ้าครามกลับมีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยจนถูกพูดถึงในวงกว้าง
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังอ้างว่าเคยมีการสอบถามหรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกองทัพในประเด็นดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จึงต้องการให้มีการอธิบายต่อสาธารณชนว่าขอบเขตการแสดงออกของกำลังพลผ่านสื่อออนไลน์สามารถทำได้มากน้อยเพียงใด
ลุงแมนยังระบุด้วยว่า ประเด็นที่ตนตั้งคำถามไม่ได้มุ่งโจมตีตัวบุคคล แต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติของผู้ที่ยังรับราชการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนในอนาคต
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าการเป็นทหารควรรักษาความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และอีกฝ่ายที่มองว่าการแสดงความเห็นส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบราชการ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อสงสัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมา และยังไม่มีการตอบกลับจากฟ้าครามต่อประเด็นดังกล่าว
News1 รายงาน