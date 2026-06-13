หัวใจน้องมันใหญ่มาก ช่วยเหลือเพื่อนบ้านแม้บ้านตัวเองกำลังไฟลุก
ท่ามกลางเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่พระราม 6 ซอย 15 ที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนหลายหลัง มีเรื่องราวหนึ่งที่กำลังได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังเพจ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” เผยเรื่องราวของชายหนุ่มรายหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจและจิตสาธารณะอย่างน่าประทับใจ
ตามข้อมูลที่ทางเพจเผยแพร่ ระบุว่า ทีมงานมูลนิธิได้พบกับชายหนุ่มคนดังกล่าวบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยในช่วงเวลานั้นเจ้าตัวได้เข้ามาช่วยเหลือทีมงานและเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายอย่างเต็มกำลัง
สิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกซาบซึ้งใจ คือภายหลังทีมงานเพิ่งทราบว่า บ้านของชายหนุ่มรายนี้ก็เป็นหนึ่งในบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์เดียวกัน แต่ในขณะที่ทรัพย์สินและบ้านพักของตนเองกำลังเผชิญวิกฤต เขากลับเลือกที่จะออกมาช่วยเหลือเพื่อนบ้านและคนรอบข้างก่อน
เรื่องราวดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เพราะแม้ตัวเองจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ แต่ยังคงคิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นและพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
หลายความคิดเห็นระบุว่า สิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้ทำสะท้อนให้เห็นว่าความเข้มแข็งและความมีน้ำใจของคนไทยยังคงมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งการช่วยเหลือกันและกันคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้
เรื่องราวของเขาอาจไม่ได้มีตำแหน่งหรือชื่อเสียงใด ๆ แต่สิ่งที่แสดงออกผ่านการกระทำในวันนั้น กลับสร้างความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมาก และกลายเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของคำว่า “ฮีโร่ตัวจริง” ที่ไม่จำเป็นต้องสวมผ้าคลุม แต่พร้อมยืนหยัดช่วยเหลือผู้อื่น แม้ในวันที่ตัวเองกำลังเผชิญความสูญเสียเช่นกัน
News1 รายงาน