โล้นปริศนาไลฟ์ขอโทษ อ.คมสันต์ โพสต์ทันควัน "ให้อภัยได้ แต่ไม่ทันแล้วนะ"
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกครั้ง เมื่อ ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ได้ไลฟ์สดกล่าวขอโทษบุคคลหลายรายที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของตนเองในช่วงที่ผ่านมา
โดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์ ดร.ทันกวินท์ กล่าวว่า
"ผมอยากจะบอกคุณทราย สก๊อต ... ผมอยากจะบอกคุณแม่ของคุณทราย"
พร้อมกล่าวขอโทษบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่าย อาทิ
"ขอโทษอาจารย์ปานเทพ ขอโทษอาจารย์คมสันต์ ขอโทษทีมงานหลาย ๆ คน ขอโทษจ่า ขอโทษพี่เลี้ยง ขอโทษคุณพาย ขอโทษคุณมายด์ ทั้งหมดที่อาจจะมีผลจากการที่เราเข้าไปทำ"
นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า
"เราคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดกำลังใจนะครับ แต่สิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาด"
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป อาจารย์คมสันต์ โพธิ์คง ได้แชร์คลิปดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมโพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า
"ให้อภัยได้ แต่ไม่ทันแล้วนะ"
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นพูดคุยในโลกออนไลน์ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งในมุมที่เห็นว่าการออกมาขอโทษเป็นเรื่องที่ควรทำ และอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจเกินกว่าจะเยียวยาได้ด้วยคำขอโทษเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมออนไลน์ ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ในระยะต่อไป
News1 รายงาน