ศุภชัยอีกแล้ว! รับไม่ได้จริงจริ๊ง ต้องฟ้องสนธิ ปมแลนด์บริดจ์
ประเด็นแลนด์บริดจ์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินคดีกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล หลังมีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างดุเดือด จนถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของพรรค
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีนายศุภชัย ใจสมุทร แกนนำฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียด โดยระบุว่าพรรคเห็นว่าการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนมีลักษณะสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน และมีการกล่าวหาพรรคในประเด็นร้ายแรงเกินกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ฝ่ายภูมิใจไทยยืนยันว่า โครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ผลกระทบต่อชุมชน และความคุ้มค่าของโครงการ ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามที่ถูกกล่าวหาในหลายประเด็น
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจฟ้องร้องครั้งนี้ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า เหตุใดพรรคการเมืองจึงเลือกใช้กระบวนการทางกฎหมายตอบโต้ผู้วิจารณ์ แทนที่จะชี้แจงข้อมูลหรือเปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียงในสังคม
หลายฝ่ายมองว่า โครงการแลนด์บริดจ์เป็นนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตประเทศ งบประมาณมหาศาล และผลกระทบในวงกว้าง จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถตั้งคำถาม ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นได้ตามปกติในระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยมองว่า ทุกฝ่ายมีสิทธิใช้กฎหมายปกป้องชื่อเสียงของตนเอง หากเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทางการเมือง
การฟ้องร้องครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงข้อพิพาทระหว่างนักการเมืองกับนักจัดรายการชื่อดังเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมจับตา ว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการตรวจสอบนโยบายสาธารณะและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดในอนาคต
News1 รายงาน