"น้ำลด...แต่พระเมตตาไม่เคยลดลง"
รำลึกพระกรุณาธิคุณ "พระองค์ภา" ผู้ทรงฟื้นบ้าน ฟื้นชุมชน และฟื้นความหวังให้ผู้ประสบภัย
ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัย สิ่งที่ประชาชนต้องเผชิญไม่ใช่เพียงมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน แต่ยังรวมถึงความสูญเสีย ความไม่แน่นอน และภาระในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังน้ำลด
สำหรับผู้ประสบภัยจำนวนมาก ความทุกข์ที่แท้จริงมักเริ่มต้นขึ้นหลังจากกระแสน้ำจางหายไป เมื่อบ้านเรือนเต็มไปด้วยโคลน สาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย อาชีพสะดุด และอนาคตยังมองไม่เห็นทางออก
ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชน "พระองค์ภา" หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ควรสิ้นสุดลงเพียงวันที่น้ำลด แต่ต้องเดินหน้าต่อไปจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง
แนวพระดำริดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูชุมชนผ่าน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งพระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
หนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ "โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน" ที่มุ่งช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติ ให้สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง
ภายใต้โครงการดังกล่าว มีการระดมเครื่องจักรกลหนัก อาสาสมัคร และเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ขุดลอกดินโคลน เก็บกวาดเศษซากความเสียหาย ซ่อมแซมบ้านเรือน และฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
เป้าหมายสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เสียหาย แต่คือการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูชุมชน และฟื้นฟูความหวังให้แก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย
ภาพของรถแบ็กโฮที่กำลังขุดลอกดินโคลน ภาพอาสาสมัครที่ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดชุมชน และภาพบ้านเรือนที่ค่อย ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงไม่ใช่เพียงภาพของการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ หากแต่เป็นภาพสะท้อนพระเมตตาธรรมที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์
วันนี้ แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ผลแห่งพระกรุณาธิคุณยังคงปรากฏอยู่ในหลายชุมชนทั่วประเทศ ผ่านบ้านที่ได้รับการซ่อมแซม ผ่านรอยยิ้มของผู้ประสบภัยที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง และผ่านภารกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ที่ยังคงสืบสานเจตนารมณ์แห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง
เรื่องราวของโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน จึงเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกแห่งพระกรุณาธิคุณ ที่แสดงให้เห็นว่า แม้ภัยพิบัติจะพัดพาทรัพย์สินและความสุขของผู้คนไปมากเพียงใด แต่พระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน ไม่เคยลดน้อยลงเลย
และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนไทยจำนวนมากยังคงจดจำ "พระองค์ภา" ในฐานะเจ้าฟ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ ในวันที่ทุกข์ที่สุดของชีวิต
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
News1 รายงาน