ไอซ์ฟาด! ล็อกสเปกทำไม? AI Passport ต้องมีจอวิวบอร์ดทั่วประเทศด้วยหรือ
กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการ TH-AI Passport หลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์ รักชนก" ส.ส.พรรคประชาชน ออกมาตั้งคำถามถึงรายละเอียดในเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ โดยมองว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของ AI แต่คือข้อสงสัยเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้รับงาน
ไอซ์ให้สัมภาษณ์ว่า ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันอยู่แล้วว่า AI เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต และหากประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ AI ระดับสูงได้ก็ถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่สิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามคือ เหตุใดโครงการจึงมีเงื่อนไขบางอย่างที่ถูกมองว่าอาจเป็นการจำกัดการแข่งขัน
โดยเฉพาะในส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ระบุคุณสมบัติว่าผู้รับงานต้องมีเครือข่ายจอดิจิทัลหรือวิวบอร์ดทั่วประเทศ และต้องมีจออยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศด้วย
ไอซ์ระบุว่า หากมองในเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมีอยู่เพียงไม่กี่รายในประเทศ จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยว่า เหตุใดโครงการด้าน AI จึงต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเช่นนี้
"เราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า AI เป็นอนาคตของประเทศ และถ้าคนได้ใช้ AI Pro ก็เป็นประโยชน์แน่นอน แต่ประเด็นของโครงการนี้คือ คุณล็อกสเปกโครงการทำไม" ไอซ์กล่าว
พร้อมเสนอว่า หากมีโอกาสควรมีการตั้งคำถามตรงไปยังผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ว่า เหตุผลในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวคืออะไร และมีความจำเป็นต่อเป้าหมายของโครงการมากน้อยเพียงใด
ส.ส.พรรคประชาชนยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ก็ควรเปิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางที่สุด เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเข้ามาแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ขณะที่ฝ่ายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า เงื่อนไขด้านการประชาสัมพันธ์เป็นเพียงส่วนย่อยของโครงการ และมีวงเงินไม่มากเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด โดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบราชการและสามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่อง "ล็อกสเปก" ยังคงเป็นข้อถกเถียงสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถามต่อโครงการ TH-AI Passport อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้เปิดเผยรายละเอียดและตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการอย่างรอบด้าน
News1 รายงาน