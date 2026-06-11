ไอโอ "โจ มณฑานี" กับนางแบก "โบว์ ณัฏฐา" หาเรื่องให้ "อนุทิน-พิพัฒน์" ต้องขึ้นศาล
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง เมื่อ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของ โจ มณฑานี ตันติสุข และ ณัฏฐา มหัทธนา หรือ "โบว์" อย่างดุเดือด พร้อมประกาศเตรียมตรวจสอบข้อกฎหมาย และไม่ปิดโอกาสในการดำเนินคดีหากพบว่ามีการกระทำเข้าข่ายหมิ่นประมาท
นายสนธิกล่าวถึง โจ มณฑานี อดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้แสดงบทบาทสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพรรคภูมิใจไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นการเมืองต่าง ๆ
นอกจากนี้ นายสนธิยังยกตัวอย่างกรณีที่โจ มณฑานี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการเมืองหลายเรื่อง รวมถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับเงินจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังถูกถกเถียงในโลกออนไลน์ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้เกี่ยวข้องบางราย
ขณะเดียวกัน นายสนธิยังวิจารณ์ นางสาวณัฏฐา มหัทธนา หรือ "โบว์" นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ โดยตั้งคำถามถึงจุดยืนทางการเมือง และบทบาทในการออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนบุคคลสำคัญของพรรคภูมิใจไทยในหลายประเด็นที่ผ่านมา
นายสนธิระบุว่า ปัจจุบันกำลังให้ทีมงานและฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพฤติการณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่าการกระทำหรือการสื่อสารของทั้งโจ มณฑานี และโบว์ ณัฏฐา เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่
พร้อมกันนี้ นายสนธิยังประกาศด้วยว่า หากมีการยื่นฟ้องคดีจริง จะขอเรียก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาเป็นพยานในคดีด้วย เนื่องจากมองว่าบุคคลทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีคำชี้แจงตอบโต้จากโจ มณฑานี, โบว์ ณัฏฐา, นายอนุทิน หรือ นายพิพัฒน์ ต่อกรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกจับตาจากสังคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองและสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงหลายราย และอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายในอนาคต
News1 รายงาน