เกินไปไหม? คลิปถามวุฒิเด็กส่งน้ำวัย 19 ปี จุดประเด็นสังคมยังติดกับดัก "วุฒิการศึกษา" หรือไม่
กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ระหว่างหญิงรายหนึ่งกับพนักงานส่งน้ำวัย 19 ปี โดยในคลิปมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวหลายประเด็น ก่อนจะมีการถามถึงวุฒิการศึกษาและอายุของพนักงานรายดังกล่าว
จากคลิปที่เผยแพร่ มีบทสนทนาบางช่วงระบุว่า
“เรียนจบวุฒิอะไร”
“มอปลาย”
“ไม่ได้จบปริญญาตรีใช่ไหม”
“ใช่ครับ”
“อายุเท่าไหร่”
“สิบเก้าครับ”
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากไม่ได้ถกเถียงกันเฉพาะเรื่องบทสนทนาในคลิป แต่หันมาตั้งคำถามถึงมุมมองของสังคมที่ยังให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษาในการตัดสินคุณค่าของคนหรือไม่
หลายความคิดเห็นมองว่า การถามเรื่องปริญญาตรีกับคนอายุเพียง 19 ปี อาจเป็นคำถามที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนัก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในวัยดังกล่าวเพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขณะเดียวกัน มีผู้แสดงความเห็นอีกจำนวนมากว่า สิ่งที่ควรได้รับการชื่นชมคือการที่เยาวชนอายุเพียง 19 ปี ออกมาทำงานสุจริต รับผิดชอบชีวิตตนเอง และหารายได้ด้วยความขยัน มากกว่าการนำวุฒิการศึกษามาเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของบุคคล
บางส่วนมองว่า คลิปดังกล่าวสะท้อนปัญหาทัศนคติที่ยังพบเห็นในสังคมไทย ซึ่งมักผูกความสำเร็จและศักดิ์ศรีของคนเข้ากับระดับการศึกษา ทั้งที่ในความเป็นจริงอาชีพสุจริตทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าและสมควรได้รับความเคารพไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้งานอีกส่วนหนึ่งที่เห็นว่า การสอบถามดังกล่าวอาจไม่ได้มีเจตนาดูถูกหรือเหยียดอาชีพ แต่อาจเป็นเพียงการสนทนาทั่วไป ซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงเส้นแบ่งระหว่าง "ความอยากรู้" กับ "การตัดสินคุณค่าของผู้อื่น"
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นมากกว่าคลิปไวรัลทั่วไป แต่ยังจุดประกายคำถามสำคัญต่อสังคมว่า ในปี 2569 นี้ เราควรวัดคุณค่าของคนจากวุฒิการศึกษา หรือจากความรับผิดชอบ ความขยัน และการทำมาหากินอย่างสุจริตกันแน่
News1 รายงาน