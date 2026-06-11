โล้นปริศนา อ้างเป็นทีมทนายแม่ทราย ขู่ยุบยามเฝ้าแผ่นดิน
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังชายรายหนึ่งซึ่งภายหลังทราบชื่อว่า “ดร.ทันกวินท์” ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีระหว่าง “ทราย” กับมารดา พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ อย่างดุเดือด
ในคลิปดังกล่าว ดร.ทันกวินท์ ตั้งคำถามถึงข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่เคยถูกนำเสนอผ่านสาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นการข่มขู่และยาเสพติด พร้อมระบุว่าหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง ก็ควรมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เพียงนำเสนอผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้ ยังมีการพาดพิงถึงบทบาทของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โดยตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินกิจกรรมบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อมกล่าวในทำนองว่าการกระทำของผู้บริหารมูลนิธิอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย และถึงขั้นถูกยุบมูลนิธิได้
คำพูดดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากก่อนหน้านี้ ดร.ทันกวินท์ เคยปรากฏตัวให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีนี้ จนมีผู้เข้าใจว่าเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายหรือผู้แทนของฝ่ายคุณแม่ของทราย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการตรวจสอบจากหลายฝ่าย พบว่า ดร.ทันกวินท์ ไม่ได้เป็นทนายความในคดีดังกล่าว และไม่ได้อยู่ในทีมทนายของฝ่ายคุณแม่ของทราย ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงบทบาทและสถานะในการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะในคดีที่อยู่ระหว่างความสนใจของสังคม
ขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน หรือ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ ต่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว ขณะที่โลกออนไลน์ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประเด็นการขู่ดำเนินการทางกฎหมายและการกล่าวอ้างเรื่องการยุบมูลนิธิ จะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไป
News1 รายงาน