“นิพิฏฐ์” โพสต์ 5 ความเชื่อทางการเมือง ทิ้งท้ายแรง “ขอพื้นที่รักชาติไว้ให้คนอื่นบ้าง”
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์การเมืองที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรัฐมนตรีและอดีต ส.ส. หลายสมัย ออกมาเผยแพร่ข้อความในหัวข้อ “ความเชื่อ 5 ประการของผม” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยสะท้อนมุมมองต่อการเมืองไทยในหลายประเด็น พร้อมทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำที่หลายคนมองว่ามีนัยทางการเมืองอย่างชัดเจน
นิพิฏฐ์ระบุว่า ตนเป็นเพียงอดีตนักการเมืองและเป็นคนธรรมดา ไม่จำเป็นที่ใครจะต้องเห็นด้วยกับความเห็นของตน แต่ก็ขอถ่ายทอดสิ่งที่ตนเชื่อมาโดยตลอด
ข้อแรก เขาระบุว่าไม่เชื่อว่านักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งจะสามารถเป็นผู้รักชาติได้ พร้อมเปรียบเทียบว่าการซื้อเสียงในอดีตที่ใช้เงินแนบไปกับบัตรหาเสียง และการซื้อเสียงในยุคปัจจุบันที่พัฒนาไปเป็นรูปแบบอื่น เป็นเพียง “พัฒนาการทางความเลว” เท่านั้น
ข้อที่สอง นิพิฏฐ์ตั้งข้อสังเกตถึงนักการเมืองที่พยายามรวบอำนาจทุกอย่างไว้กับตนเอง โดยเปรียบเทียบว่าเป็นการอ้างว่าต้องทำความชั่วบางอย่างเพื่อจะไปสร้างความดีที่ยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งเขาระบุว่าไม่เชื่อว่าหลักคิดดังกล่าวจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้จริง
ข้อที่สาม เขาพูดถึงกรณีการบุกรุกที่ดิน โดยระบุว่าคนบุกรุกที่ดินชายทะเลกับคนบุกรุกที่ดินบนภูเขา ไม่แตกต่างกันในแง่ของความถูกผิด พร้อมตั้งคำถามว่าหากผู้บุกรุกพื้นที่ประเภทหนึ่งถูกดำเนินคดี เหตุใดอีกกรณีหนึ่งจึงควรได้รับการยกเว้น
ข้อที่สี่ นิพิฏฐ์ยกสุภาษิตที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า คนที่ใช้นิ้วชี้ผู้อื่นว่าชั่วนั้น ยังมีอีกสี่นิ้วชี้กลับมาหาตัวเอง เพื่อเตือนสติผู้ที่มักกล่าวโทษผู้อื่นอยู่เสมอ
ส่วนข้อที่ห้า เขาระบุว่า การรณรงค์ให้ประชาชนเลือกตั้งตาม “ยุทธศาสตร์ทางการเมือง” เป็นสิ่งที่อันตราย เพราะมองว่าเป็นการปลุก “ปีศาจทางการเมือง” ขึ้นมาในสังคม
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกลับเป็นข้อความช่วงท้ายของโพสต์ ที่นิพิฏฐ์เขียนว่า
“ขอพื้นที่รักชาติ ไว้ให้คนอื่นบ้างเถอะ คนอื่นอาจแสดงความรักชาติไม่เก่งเหมือนคุณ”
พร้อมทิ้งท้ายแบบมีนัยว่า
“คุณ ในที่นี้ ไม่ใช่คุณที่กำลังอ่านอยู่ ใช่ ๆ ๆ คนนั้นแหละ”
ข้อความดังกล่าวทำให้เกิดการตีความอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยหลายคนพยายามเชื่อมโยงว่าอดีตนักการเมืองรายนี้กำลังสื่อถึงบุคคลหรือกลุ่มการเมืองใดหรือไม่ แม้เจ้าตัวจะไม่ได้เอ่ยชื่อใครโดยตรงก็ตาม
ขณะที่ผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยมองว่า โพสต์ดังกล่าวสะท้อนมุมมองทางการเมืองที่นิพิฏฐ์ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การใช้อำนาจรัฐ และการอ้างความรักชาติเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมือง
News1 รายงาน