# ซัดกรมที่ดินปมเขากระโดง คนลงมติอาจเสี่ยงคุก ม.157
ประเด็นที่ดินเขากระโดงกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังนายไทกร พลสุวรรณ ออกมาแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนต่อกรณีที่กรมที่ดินออกแถลงการณ์ชี้แจงแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่าผู้เกี่ยวข้องกับการลงมติในเรื่องดังกล่าวอาจเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หากมีการพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการขัดต่อคำพิพากษาของศาล
นายไทกรวิจารณ์แถลงการณ์ของกรมที่ดินที่ระบุว่าไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิในพื้นที่บางส่วนได้ เนื่องจากขาดข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยยืนยันว่าประเด็นดังกล่าวขัดกับข้อมูลที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเคยชี้แจงต่อสาธารณะว่าได้ส่งข้อมูลแนวเขตและเอกสารประกอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เขายังตั้งข้อสังเกตว่า คำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขากระโดง ทั้งในส่วนของศาลฎีกาและศาลปกครอง ได้วางหลักการสำคัญเกี่ยวกับสถานะของที่ดินบริเวณดังกล่าวเอาไว้แล้ว จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องติดตามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายครบถ้วนหรือไม่
นายไทกรระบุอีกว่า หากในอนาคตมีการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินถูกละเลย หรือไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาจนำไปสู่การตรวจสอบความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับได้
ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดข้อโต้แย้งระหว่างกรมที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับข้อมูลแนวเขตพื้นที่ 5,083 ไร่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของข้อพิพาทเขากระโดง โดยแต่ละฝ่ายยังคงยืนยันข้อมูลและเหตุผลของตนเอง
อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการที่กำหนด ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงยืนยันจุดยืนว่า พื้นที่พิพาทดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของการรถไฟ และมีการส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
กรณีเขากระโดงจึงยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด ทั้งในมิติทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และผลกระทบทางการเมืองที่อาจตามมาในอนาคต โดยเฉพาะหากมีการร้องเรียนหรือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอิสระและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน