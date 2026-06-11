# ไชยชนก ไม่ปิดประตูฟ้อง มอบทีมกฎหมายเช็กฐานความผิด ปมขุดเรื่องแม่
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดใจถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นหลังมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับมารดาผู้ให้กำเนิดและประวัติการศึกษาของตนกลับมาถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ พร้อมยืนยันว่าไม่เคยปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ และขอให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมุ่งประเด็นมาที่ตัวเขาโดยตรง
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของนายไชยชนก ภายหลังเจ้าตัวเคยกล่าวถึงบุคคลที่เลี้ยงดูตนมาตั้งแต่วัยเด็ก จนนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตและการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งต่อมามีการเผยแพร่ข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องกับคดีการพนัน และถูกนำมาเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม นายไชยชนกยืนยันว่า ตนไม่เคยปิดบังเรื่องครอบครัว และไม่เคยปกปิดประวัติการศึกษาของตนเช่นกัน พร้อมมองว่าการดึงบุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมือง เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น
“หากจะโจมตีผมหรือดิสเครดิตผม ขอให้โฟกัสให้ถูกจุด อย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่น เพราะคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่างคนต่างอยู่ ต่างครอบครัว และทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้ว” นายไชยชนกกล่าว
ขณะเดียวกัน เจ้าตัวยอมรับว่าได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่ รวมถึงพิจารณาว่ามีการกระทำใดเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่
“ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายไปดูแล หากรับได้ก็อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการ เพราะไม่อยากก่อกรรมเพิ่ม แต่จะขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อน” นายไชยชนกกล่าว
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้ถูกจับตาว่า เจ้าตัวยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินคดีในขณะนี้ แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการใช้สิทธิทางกฎหมาย หากทีมกฎหมายเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายเกินกว่าข้อเท็จจริง
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมารดาผู้ให้กำเนิดของนายไชยชนก มองว่าการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมือง และเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ประชาชนควรได้รับทราบ หลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในพื้นที่สาธารณะ
ด้วยเหตุนี้ ประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นเพียงข้อถกเถียงเรื่องครอบครัวของนักการเมืองเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่คำถามสำคัญเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างการตรวจสอบบุคคลสาธารณะกับสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนขอบเขตการนำเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ขณะที่ท่าทีล่าสุดของนายไชยชนก คือการให้ทีมกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
News1 รายงาน