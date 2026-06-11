กฎแห่งกรรมที่ต้องเจอคนยึดที่ดินเขากระโดง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ ไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แชร์เนื้อหาที่ให้เครดิตแก่ ลัลน์ขจี พาสันเทียะ เกี่ยวกับมุมมองทางพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมต่อกรณีการยึดครองที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
เนื้อหาดังกล่าวระบุว่า การบุกรุกหรือยึดครองที่ดินของรัฐ หรือทรัพย์สินสาธารณะ ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่าย “อทินนาทาน” หรือการลักทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลเป็นวิบากกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้อความยังกล่าวถึงผลกรรมในหลายมิติ ทั้งเรื่องความวิบัติทางทรัพย์สิน การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ความทุกข์ยากในชีวิต ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในภพภูมิต่าง ๆ ตามหลักความเชื่อทางศาสนา
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังอ้างถึงประเด็นที่ดินเขากระโดง โดยระบุว่าศาลได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับสถานะของพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และย้ำว่าการคืนทรัพย์สินหรือที่ดินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงหรือรัฐ อาจเป็นแนวทางในการบรรเทาวิบากกรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนา
อีกส่วนหนึ่งของโพสต์ยังกล่าวถึงเรื่องนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยอ้างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า บุคลิกภาพบางส่วนอาจได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู และประสบการณ์ชีวิต
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งในมุมที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรม และในมุมที่ตั้งคำถามถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นสาธารณะที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน