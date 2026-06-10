อาจารย์คมสันต์โพสต์เดือด! คนหัวล้านหมายถึงใคร?
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อ อาจารย์คมสันต์ โพกง นักวิชาการด้านกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำรุนแรง จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามจากผู้ติดตามจำนวนมากว่า บุคคลที่ถูกพาดพิงนั้นคือใคร
โดยข้อความที่อาจารย์คมสันต์เผยแพร่ระบุว่า
“คนหัวล้าน ทำตัวเหมือนเป็นทนาย มาโกหกแถลงข่าวต่อสื่อ โดยที่ไม่ได้เป็นทนาย มาแถลงเท็จว่า ทรายเป็นคนขอไกล่เกลี่ย ทั้ง ๆ ที่เป็นการไกล่เกลี่ยที่ศาลกำหนดตามกฎหมาย”
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาท่ามกลางกระแสความสนใจเกี่ยวกับคดีความที่กำลังเป็นประเด็นสาธารณะ และมีการเชื่อมโยงไปถึงกรณีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ “ทราย” ซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนี้
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่อาจารย์คมสันต์กล่าวถึงคือใคร เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อบุคคลอย่างชัดเจนในข้อความที่โพสต์
ขณะเดียวกัน มีผู้ติดตามบางส่วนเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็น ขณะที่อีกหลายคนพยายามเชื่อมโยงข้อความดังกล่าวกับเหตุการณ์และบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ อาจารย์คมสันต์ยังไม่ได้ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงในโพสต์ดังกล่าวคือใคร และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกสังคมคาดเดาว่าอาจเกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการให้ข้อมูลต่อสาธารณะ และอาจส่งผลต่อความเข้าใจของประชาชนต่อข้อเท็จจริงในคดีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้
News1 รายงาน