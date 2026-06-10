ดร.อ้อยไม่ถอย! คว่ำ AI Passport ลุ้นหยุดงบ 1.6 พันล้าน

ดร.อ้อไม่ถอย! คว่ำ AI Passport ลุ้นหยุดงบ 1.6 พันล้าน
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หรือ “ดร.อ้อ” สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport โดยยืนยันว่า ยังไม่หมดหวังที่จะเห็นการทบทวนหรือปรับปรุงโครงการดังกล่าว แม้จะมีการลงนามสัญญาไปแล้วก็ตาม
ดร.อ้อ ระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี งานในงวดแรกของโครงการมูลค่า 324 ล้านบาท มีการส่งมอบงานแล้ว แต่ยังไม่มีการตรวจรับอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เงินงวดดังกล่าวยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
เธอมองว่า ประเด็นนี้ถือเป็นจุดสำคัญ เพราะตราบใดที่กระบวนการตรวจรับยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถตรวจสอบรายละเอียด ความคุ้มค่า และความเหมาะสมของงานที่ส่งมอบได้อย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ ดร.อ้อ ยังอ้างถึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยระบุว่ากฎหมายเปิดช่องให้มีการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขโครงการได้ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการลงนามสัญญาแล้วจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้อีก
ดร.อ้อ เห็นว่า หากพบข้อกังวลเกี่ยวกับความรัดกุมของเงื่อนไขโครงการ หรือมีเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าประโยชน์สาธารณะอาจได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการได้
พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ประชาชนติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณภาครัฐมูลค่ารวมประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน และควรได้รับการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
ทั้งนี้ ประเด็น TH-AI Passport ยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนว่าเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพด้าน AI ของประเทศ และฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส และรูปแบบการดำเนินโครงการในระยะยาว
News1 รายงาน