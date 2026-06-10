สว.สภาสีน้ำเงินจัดหนัก “นันทนา” พาดพิงลูกเทพงานเข้า
ศึกในวุฒิสภาร้อนระอุขึ้นอีกระลอก หลังสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หลายรายแสดงความไม่พอใจต่อการอภิปรายของ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ในประเด็นโครงการ TH-AI Passport โดยเฉพาะช่วงที่มีการพาดพิงถึง นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเดียวกัน
ต้นตอของความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการตั้งกระทู้ถามสดในวุฒิสภา เมื่อ น.ส.นันทนา ตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport แต่ในวันดังกล่าว นายไชยชนกได้มอบหมายให้ น.ส.บุณย์ธิดา เป็นผู้ชี้แจงแทน
อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่งของการอภิปราย น.ส.นันทนา ได้กล่าวในลักษณะเชิงเสียดสีว่า หากนายไชยชนกเป็นผู้มาตอบคำถามด้วยตนเอง อาจต้องมีการฝึกภาษา “ทิงลิช” เพื่อใช้สื่อสาร และอาจต้องมีผู้ช่วยแปลความหมายอีกทอดหนึ่ง ก่อนจะกล่าวติดตลกว่า “ขอกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคน...อุ๊ย ภาษาไทย”
คำกล่าวดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ สว. หลายคน โดยมีรายงานว่า สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมองว่าการอภิปรายดังกล่าวมีลักษณะพาดพิงบุคคลและเสียดสีเกินขอบเขตของการตรวจสอบฝ่ายบริหาร จนอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาและมาตรฐานการอภิปรายในรัฐสภา
แหล่งข่าวในวุฒิสภาเปิดเผยว่า ขณะนี้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกประวัติข้อร้องเรียนทางจริยธรรมของ น.ส.นันทนา ในอดีตขึ้นมาประกอบการพิจารณา โดยก่อนหน้านี้ วุฒิสภาเคยมีมติส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบกรณีพาดพิง สว. รายหนึ่งด้วยถ้อยคำ “สว.คนขายหมู” ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานว่า ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นอื่น ซึ่งมีชื่อของ น.ส.นันทนา และ สว. บางรายเกี่ยวข้องอยู่ในข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อ ป.ป.ช. ในกรณีการอภิปราย TH-AI Passport แต่ท่าทีของ สว. หลายฝ่ายสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจไม่จบลงเพียงในห้องประชุม และมีแนวโน้มขยายไปสู่กระบวนการตรวจสอบด้านจริยธรรมในอนาคต
News1 รายงาน