“อนุทินจะโดนหนักกว่าทักษิณ” เสรีพิศุทธ์ฟันธง ปมเขากระโดงยังไม่จบ
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง เมื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ออกมาให้สัมภาษณ์พาดพิงถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่า “อนาคตคุณหนูทินหนักกว่าทักษิณอีก” พร้อมยืนยันว่าประเด็นที่ดินเขากระโดงยังไม่สิ้นสุด และอาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายในอนาคต
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างถึงคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของที่ดิน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากมีบุคคลใดรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะที่ดินดังกล่าว แต่ยังคงครอบครองหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมีประเด็นทางกฎหมายตามมาได้
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์การบริหารงบประมาณภาครัฐ โดยกล่าวอ้างว่ามีการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้งบประมาณดังกล่าว
อีกประเด็นหนึ่งที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์หยิบยกขึ้นมา คือเรื่องทะเบียนบ้านและการใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ของนายอนุทิน โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการพักอาศัยจริงในพื้นที่ และแสดงความเห็นว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ตนกล่าวอ้าง ก็อาจมีประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยจากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในประเด็นที่กล่าวถึง และยังไม่มีคำชี้แจงจากนายอนุทินต่อคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวในครั้งนี้
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับประเทศ และประเด็นที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายและการเมืองมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
News1 รายงาน