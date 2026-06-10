เพจดังโพสต์เดือด! “เลิกเถอะลูกนก AI Passport” ชี้ AI ยิ่งแข่งยิ่งถูก อย่าเบียดเบียนภาษีประชาชน
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจ CSI LA ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์โครงการ AI Passport อย่างดุเดือด พร้อมพาดพิงถึง นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่กำลังถูกจับตามองจากแนวคิดด้านการพัฒนา AI ของประเทศ
โดยเพจระบุว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการใช้งานลดลงตามกลไกตลาด พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ Google ปรับลดค่าบริการ AI จาก 8 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 5 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าราคา AI มีแนวโน้มถูกลงเรื่อย ๆ ในอนาคต
นอกจากนี้ เพจยังโพสต์ข้อความว่า “เลิกโครงการ AI Passport เถอะลูกนก” พร้อมแสดงความเห็นว่า หากต้องการผลักดันโครงการดังกล่าว ไม่ควรใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน โดยมองว่ารัฐควรพิจารณาความคุ้มค่าอย่างรอบคอบก่อนใช้งบในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยบางส่วนเห็นด้วยกับข้อกังวลเรื่องการใช้งบประมาณ ขณะที่อีกส่วนมองว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้าน AI เพื่อรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ประเด็น AI Passport และนโยบายด้าน AI ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังคงเป็นหัวข้อที่สังคมจับตาและถกเถียงกันต่อไปถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในระยะยาว
News1 รายงาน