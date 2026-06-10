เหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ลุกขึ้นสู้
ฟ้องแพลตฟอร์มดัง
สร้างมาตรฐานใหม่คุ้มครองประชาชน
การที่สภาองค์กรของผู้บริโภคตัดสินใจยื่นฟ้องแทนผู้เสียหาย 10 ราย เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มระดับโลก เครือข่ายแพลตฟอร์มข้ามชาติ รวมถึงธนาคารหลายแห่ง กรณีปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบของตนหลอกลวงประชาชนจนเกิดความเสียหายรวมกว่า 230 ล้านบาท ไม่ได้เป็นเพียงคดีเรียกค่าเสียหายทั่วไป แต่กำลังกลายเป็นคดีสำคัญที่อาจสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
ที่ผ่านมา คนไทยจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยเฉพาะการหลอกลงทุน การหลอกซื้อขายสินค้า และการหลอกให้โอนเงินในรูปแบบต่าง ๆ จนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
แม้ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี แต่ภาระในการต่อสู้ทางกฎหมายกลับตกอยู่กับผู้เสียหายเป็นหลัก ขณะที่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่เนื้อหาหลอกลวง มักไม่ได้ถูกตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบอย่างจริงจัง
ด้วยเหตุนี้ การยื่นฟ้องครั้งนี้จึงมีความสำคัญในเชิงหลักการอย่างยิ่ง เพราะเป็นการพยายามขยายขอบเขตความรับผิดชอบไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ทำให้การหลอกลวงสามารถเกิดขึ้นได้
สาระสำคัญของคดีไม่ได้อยู่เพียงการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการย้ำเตือนว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและสถาบันการเงินจะต้องมีหน้าที่ดูแล ป้องกัน หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านระบบของตนมากน้อยเพียงใด
ในหลายประเทศทั่วโลก ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นหัวข้อสำคัญในการกำหนดนโยบายสาธารณะมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารอีกต่อไป แต่มีบทบาทในการคัดเลือก เผยแพร่ และส่งต่อเนื้อหาไปยังผู้ใช้งานจำนวนมหาศาล
เมื่อแพลตฟอร์มสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาและกิจกรรมทางธุรกิจบนระบบของตน คำถามที่ตามมาคือ หากมีเนื้อหาหลอกลวงหรือการฉ้อโกงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มควรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
สำหรับประเทศไทย ปัญหาสำคัญอยู่ที่การยังไม่มีมาตรการหรือกฎหมายเฉพาะที่กำหนดความรับผิดของแพลตฟอร์มดิจิทัลในลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน ทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคยังขาดความเป็นรูปธรรม
ในอีกด้านหนึ่ง คดีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยแม้รัฐบาลจะประกาศปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ แต่การดำเนินการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้กระทำผิด ขณะที่การจัดการกับแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่เนื้อหาหลอกลวง กลับยังไม่ปรากฏความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก
ทุกวันนี้ประชาชนยังสามารถพบเห็นโฆษณาชักชวนลงทุน ผลตอบแทนเกินจริง การปลอมแปลงบุคคลมีชื่อเสียง หรือการแอบอ้างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกลวงประชาชนได้อยู่เป็นประจำบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแห่ง
แม้หลายบริษัทจะยืนยันว่ามีระบบตรวจสอบและคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ เนื้อหาหลอกลวงจำนวนมากยังคงสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และในหลายกรณีกว่าจะมีการลบหรือปิดกั้นก็เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว
สิ่งที่น่ากังวลต่อไปในระยะยาวเห็นจะเป็นความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ที่ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้เสียหายรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวม หากประชาชนรู้สึกว่าไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัย การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลก็ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ด้วยเหตุนี้ การฟ้องร้องของสภาผู้บริโภคจึงอาจเป็นมากกว่าการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายกลุ่มหนึ่ง แต่กำลังเป็นความพยายามผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยหากภาครัฐยังไม่สามารถออกกฎหมายหรือกำหนดมาตรการที่ชัดเจนได้ การต่อสู้ในชั้นศาลครั้งนี้จึงอาจไม่ใช่เพียงการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย แต่คือความพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนระบบของตนได้อีกต่อไป