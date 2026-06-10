# “วัชระ” พาชมใต้ถุนรัฐสภา แฉรอยรั่วอาคาร 1.28 หมื่นล้าน จี้เร่งแจ้งซ่อมก่อนหมดประกัน 15 ก.ค.นี้
“วัชระ เพชรทอง” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เผยคลิปลงพื้นที่บริเวณชั้น B1 ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมชี้ให้เห็นสภาพการอุดรอยรั่วภายในอาคาร โดยระบุว่าเป็นอาคารมูลค่ากว่า 12,800 ล้านบาท ที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาประกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
ในคลิปดังกล่าว วัชระพาชมบริเวณใต้ถุนอาคารรัฐสภา พร้อมชี้ให้เห็นวัสดุคล้ายพียูโฟมที่ไหลออกมาตามรอยแตกของผนัง รวมถึงหยากไย่ที่ปรากฏอยู่ในหลายจุด โดยตั้งข้อสังเกตถึงสภาพการแก้ไขปัญหารอยรั่วของอาคาร
อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ระบุว่า หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร พบเห็นจุดบกพร่องอื่น ๆ ของอาคารรัฐสภา ควรรีบแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ก่อนที่สัญญาประกันอาคารจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้า
วัชระยังกล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบสภาพของอาคารรัฐสภาในบางจุด และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารโดยรอบ ก่อนหมดระยะเวลารับประกันงานก่อสร้าง
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมาเกี่ยวกับประเด็นที่วัชระนำมาเปิดเผยในคลิปดังกล่าว
News1 รายงาน